Массовое отравление подростков в Татарстане произошло после распыления духов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцать детей были доставлены в больницу Арского муниципального района Татарстана после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.

"В Арском районе произошло массовое отравление детей. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - информирует Министерство здравоохранения Татарстана.

"Студенты второго курса Арского педагогического колледжа, 2001-2002 годов рождения, жаловались на тошноту, рвоту, головокружение. 16 человек были госпитализированы, они находятся у нас. Как установлено, одна из студенток распылила на себя туалетную воду в присутствии одногруппников, после чего все присутствующие почувствовали себя плохо", - рассказал главврач Арской центральной районной больницы Тальгат Багаутдинов.

По его словам, все учащиеся находятся в состоянии средней степени тяжести. "Мы под вопросом ставим диагноз "ингаляционное отравление неизвестным веществом", - добавил он.

Следователи провели осмотр места происшествия, взяли пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.-0-