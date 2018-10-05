Массовое отравление подростков в Татарстане произошло после распыления духов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцать детей были доставлены в больницу Арского муниципального района Татарстана после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.
"В Арском районе произошло массовое отравление детей. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - информирует Министерство здравоохранения Татарстана.
"Студенты второго курса Арского педагогического колледжа, 2001-2002 годов рождения, жаловались на тошноту, рвоту, головокружение. 16 человек были госпитализированы, они находятся у нас. Как установлено, одна из студенток распылила на себя туалетную воду в присутствии одногруппников, после чего все присутствующие почувствовали себя плохо", - рассказал главврач Арской центральной районной больницы Тальгат Багаутдинов.
По его словам, все учащиеся находятся в состоянии средней степени тяжести. "Мы под вопросом ставим диагноз "ингаляционное отравление неизвестным веществом", - добавил он.
Следователи провели осмотр места происшествия, взяли пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.479 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN