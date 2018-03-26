МЧС России исключает теракт как версию причины пожара в ТЦ в Кемерово

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теракт не рассматривается в качестве причины пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщают информагентства со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.
Прорабатываются все возможные причины трагедии, версия теракта не рассматривается, отметил Владимир Пучков.
Ранее глава МЧС заявил, что пока рано говорить о причинах, которые привели к пожару. Работают все службы и структуры, в том числе Следственный комитет, прокуратура.
Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел 25 марта. По последней информации, он унес жизни 64 человек. До родственников доведен порядок опознания. Уже берутся анализы ДНК. Пострадали 53 человека, 13 из них находятся в стационаре.
Ведется разбор завалов, разобрано 70% территории центра.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.-0-
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