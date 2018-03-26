МЧС России исключает теракт как версию причины пожара в ТЦ в Кемерово

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теракт не рассматривается в качестве причины пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщают информагентства со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 64 Сообщается, что спасатели и правоохранители полностью обследовали четыре этажа сгоревшего ТЦ. Дальнейшие поисковые работы будут вестись на шести участках. Для фиксации частично обрушившихся конструкций установлены два строительных крана.

Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово "С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России", - говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.

Прорабатываются все возможные причины трагедии, версия теракта не рассматривается, отметил Владимир Пучков.

Ранее глава МЧС заявил, что пока рано говорить о причинах, которые привели к пожару. Работают все службы и структуры, в том числе Следственный комитет, прокуратура.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел 25 марта. По последней информации, он унес жизни 64 человек. До родственников доведен порядок опознания. Уже берутся анализы ДНК. Пострадали 53 человека, 13 из них находятся в стационаре.

Ведется разбор завалов, разобрано 70% территории центра.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.-0-