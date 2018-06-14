Медведев: экспортная пошлина на нефть будет отменена к 2025 году

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговый маневр в нефтяной сфере будет завершен к 2025 году, речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и повышении налога на добычу полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы приступили к завершающему этапу налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых - нефти и газового конденсата. Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года в течение шести лет", - заявил премьер-министр.