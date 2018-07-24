Мэй возглавит британскую сторону на переговорах с ЕС по Brexit

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит британскую сторону на переговорах с Евросоюзом по вопросу Brexit. Об этом она сообщила сегодня в письменном обращении к парламенту Соединенного Королевства, информирует телеканал Sky News.

Благодаря этому помощник Мэй Олли Роббинсон, который не поддерживает сторонников прекращения членства страны в Евросоюзе, получит дополнительные полномочия.

Тем временем министерство по вопросам Brexit во главе с Домиником Раабом (которого, по сути, отодвинут на второй план) продолжит заниматься внутренней повесткой дня и готовить страну к выходу из ЕС.

На референдуме 2016 года 51,9% жителей Соединенного Королевства высказались против евроинтеграции. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице. Переговоры по Brexit должны завершиться в ноябре 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.-0-