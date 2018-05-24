Международные следователи пока не могут сказать, кто и почему сбил MH17

24 мая, Бунник (Нидерланды) /БЕЛТА - ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 в Украине в июле 2014 года, но пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербеке.

Он напомнил, что ранее ССГ представила первые результаты. "Наш главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайское, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Мы значительно продвинулись в расследовании, однако пока не можем сказать, кто и почему сбил Boeing", - сказал Фред Вестербеке.

Вестербеке заявил, что, по данным следователей, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого был сбит малайзийский Boeing, доставили на территорию Украины с территории РФ, а затем вывезли обратно. В презентации, продемонстрированной в ходе пресс-конференции, было заявлено о том, что несколько установок из курской 53-й бригады вывозились за пределы части 23, 24 и 25 июня. Проанализировав фотографии и видео из интернета, следователи восстановили путь следования военного конвоя и сделали соответствующие выводы.

Он также рассказал, что в круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 на востоке Донецкой области находятся несколько десятков человек. "За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали", - отметил он.

Также на презентации ССГ были продемонстрированы обломки корпуса и других частей зенитной ракеты, обнаруженные в районе катастрофы. "Данные образцы были найдены экспертами ССГ и изучены криминалистами, - заявила представитель австралийской полиции Дженнифер Херст. - Также было проведено визуальное сравнение образцов с материалами по различным моделям ракет "Бук".

Малайзийский Boeing 777, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), которая состоит из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года она представила первые предварительные результаты своей деятельности, согласно которым, самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", располагавшегося в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное. Российские специалисты не согласны с выводами международных экспертов. Их анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по малайзийскому Boeing 777 из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное.-0-