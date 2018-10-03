Международный суд ООН потребовал от США приостановить действие санкций против Ирана

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами. Соответствующее решение огласил сегодня председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, сообщает ТАСС.

По его словам, США, в частности, должны обеспечить, чтобы введенные санкции не затрагивали гуманитарную сферу и гражданскую авиацию Ирана. Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут привести к усугублению разногласий.

Решение принято судьями единогласно.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД), несмотря на подтверждения МАГАТЭ о соблюдении Тегераном с 2015 года всех взятых на себя обязательств в рамках ядерного договора. В августе американский лидер подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана.

В сентябре во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран. Американский лидер призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести против него новые санкции.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что начало диалога с США возможно после прекращения угроз и снятия всех санкций, которые нарушают этику и принципы международного права.-0-