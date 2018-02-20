МИД РФ признал гибель россиян в боестолкновении с американцами в Сирии

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД России признал гибель российских граждан в боестолкновении с американцами в Сирии, сообщает БЕЛТА.

"В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями, - отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном сегодня на сайте ведомства. - Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений. При этом, учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Ранее российские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщили, что в Сирии в результате американского удара под Дейр-эз-Зором 7 февраля погибли 11 российских граждан.-0-