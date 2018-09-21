МИД Украины направил России ноту о непродлении договора о дружбе

21 сентября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"МИД передал формальную ноту Российской Федерации о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве", - рассказал Павел Климкин.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет. Президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия договора.-0-
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