МИД Украины направил России ноту о непродлении договора о дружбе

21 сентября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"МИД передал формальную ноту Российской Федерации о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве", - рассказал Павел Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет. Президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия договора.-0-