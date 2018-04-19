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Мигель Диас-Канель избран председателем Госсовета Кубы

В мире 19.04.2018 | 16:53
Мигель Диас-Канель. Фото из архива
Мигель Диас-Канель. Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигель Диас-Канель избран на должность председателя Государственного совета Кубы, сообщают информагентства.

На данном посту он сменил 86-летнего Рауля Кастро, занимавшего должность председателя Госсовета с 2008 года. Кандидатуру Мигеля Диас-Канеля поддержали 603 из 604 депутатов. Другие кандидатуры на данный пост не рассматривались.

Ранее Мигель Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета.

Согласно кубинскому законодательству, глава Госсовета также является главой Совета Министров и считается руководителем кубинского государства. Он избирается на пятилетний срок.-0-

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