Мигрантов с судна организации "Лайфлайн" распределят шесть стран

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигрантов с судна немецкой неправительственной организации "Лайфлайн" распределят шесть стран Евросоюза. Об этом сообщает Euronews.

Корабль с 230 спасенными у берегов Ливии мигрантами на борту несколько дней находился в море, так как Италия и Мальта отказывались впускать его в свои порты.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Ватикане, Франция будет одной из 6 стран ЕС, которые распределят между собой мигрантов. При этом французcкий лидер раскритиковал действия немецкой организации "Лайфлайн", которая, спасая мигрантов, нарушает "установленные правила" и "играет на руку контрабандистам".

Еще один корабль - датский сухогруз "Александр Маерск" с 108 мигрантами на борту - также испытывал проблемы с высадкой спасенных людей на сушу. Ему утром 26 июня разрешили войти в сицилийский порт Поццалло. По информации итальянских властей, мигранты сейчас проходят процедуру установления личности, их здоровью ничто не угрожает.

Ранее Италия отказалась принимать судно "Аквариус" c более чем 600 мигрантами на борту. В итоге на помощь пришли власти Испании, судно прибыло в порт Валенсии.-0-