27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Милош Земан лидирует на президентских выборах в Чехии, сообщают информагентства.
После подсчета данных на трети избирательных участков он лидирует с 56,2% голосов. У второго кандидата, экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша, 43,79% голосов.
В Чехии в течение двух дней - 26-27 января - проходил второй тур выборов главы государства. По предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% из почти 8,5 млн зарегистрированных избирателей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN