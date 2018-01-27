27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Милош Земан лидирует на президентских выборах в Чехии, сообщают информагентства.

После подсчета данных на трети избирательных участков он лидирует с 56,2% голосов. У второго кандидата, экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша, 43,79% голосов.

В Чехии в течение двух дней - 26-27 января - проходил второй тур выборов главы государства. По предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% из почти 8,5 млн зарегистрированных избирателей.-0-