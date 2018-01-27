Милош Земан переизбран президентом Чехии

Действующий президент Чешской Республики Милош Земан, согласно официальным подсчетам по результатам обработки 100% голосов, переизбран на второй срок. Об этом сообщает ряд информагентств.

Земан набрал 51,36% голосов избирателей, а его соперник, бывший председатель Академии наук Иржи Драгош, - 48,63%. Явка избирателей составила 66,6%.

Несколько ранее Драгош признал поражение и поздравил конкурента с победой.

Напомним, 25-26 января прошел второй тур президентских выборов, в который прошли два кандидата - Земан и Драгош.

Инаугурация Милоша Земана пройдет на Пражском граде 8 марта.