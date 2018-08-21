Минфин США ввел санкции против трех российских компаний

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан России, трех российских компаний и шести судов под российским флагом в связи с санкциями против КНДР, а также с деятельностью в киберпространстве. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

Согласно заявлению американского ведомства, в список санкций по КНДР внесены две базирующиеся в России компании, шесть судов под российским флагом. В список американских санкций за деятельность в киберпространстве попали двое граждан России, одна российская и одна словацкая компании.

Заявляется, что американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США. На этих слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Сигал Манделкер курирует вопросы противодействия терроризму и финансовую разведку.-0-