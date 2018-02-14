Министр здравоохранения Франции призвала французов пройти вакцинацию против кори

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен призвала французов срочно пройти вакцинацию против кори из-за вспышки заболевания на юго-западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Рекомендацию сделать прививку от кори Аньес Бюзен озвучила в эфире радиостанции France Inter. "В некоторых регионах Франции охват вакцинацией составляет 70%. Для предотвращения возникновения вспышки в стране этого недостаточно", - заявила Аньес Бюзен.

Эпидемия кори зафиксирована во французском регионе Новая Аквитания. Здесь было выявлено 269 случаев заражения, в 66 случаях заболевшие были госпитализированы. Четыре человека проходят лечение в палатах интенсивной терапии. В больнице города Пуатье (департамент Вьенна) 13 февраля от этого инфекционного вирусного заболевания скончалась 32-летняя женщина. Как отметили медики, она не была привита.-0-