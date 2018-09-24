Минобороны России представило данные с радара на авиабазе Хмеймим по крушению Ил-20

24 сентября, Минск /БЕЛТА/. Министерство обороны России представило данные с радара С-400 на авиабазе Хмеймим, доказывающие вину ВВС Израиля в крушении Ил-20, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

По его словам, Минобороны обратило внимание на отдельные комментарии с попытками исказить картину трагедии и внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20.

"Сегодня вам будут доведены дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, позволяющие буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200. Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим", - сказал Конашенков.

Как сообщалось, российский военный самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии вечером 17 сентября над Средиземным морем, в результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. В министерстве отметили, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 24 сентября заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 из-за действий израильских военных вынудила Россию принять дополнительные меры безопасности: в течение двух недель в Сирии будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут распознавать самолеты РФ, а российские средства радиоэлектронной борьбы начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20 Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что передача Сирии современных типов вооружений может повысить риски в регионе. Кроме того, в канцелярии израильского премьера сообщили, что стороны договорились продолжать диалог и координацию по Сирии. "Было решено продолжить диалог между командами экспертов и координацию между армиями по военным каналам", - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике.-0-