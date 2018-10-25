Многосторонние форумы необходимы для преодоления глобальных проблем - помощник Генсека ООН

25 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. Для преодоления глобальных проблем и вызовов нужны глобальные ответы и необходимо проведение многосторонних правительственных форумов. Об этом заявил 25 октября помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарному сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашид Халиков на официальной церемонии открытия VI Международного гуманитарного форума в Баку.

Участники форума будут обсуждать ключевые проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. Рашид Халиков отметил, что тема форума крайне важна для формирования нового мира.

Помощник Генсека ООН напомнил, что 134 млн человек во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи, в связи с чем ООН и ее партнеры запросили $25,3 млн для поддержки людей, ставших жертвами гуманитарных кризисов.

В VI Международном гуманитарном форуме на тему "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека" участвуют политики, бизнесмены, ученые, главы диппредставительств, эксперты и представители СМИ из 86 стран и 24 международных организаций, в том числе из Беларуси.-0-