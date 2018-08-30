МОК наградит президента Республики Корея Олимпийским орденом

30 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин получит 30 августа высшую награду Международного олимпийского комитета - золотой Олимпийский орден, сообщает ТАСС.

Такой награды он будет удостоен за вклад в успешное проведение зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Орден лидеру Кореи вручит президент МОК Томас Бах. Церемония награждения состоится в сеульской резиденции Мун Чжэ Ина - Голубом доме.

Высшая награда МОК учреждена в 1974 году и присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением. Орден не могут получить действующие члены МОК и олимпийские чемпионы.

Олимпийские и Паралимпийские игры прошли в Пхенчхане в феврале и марте этого года.-0-