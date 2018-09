Мощный торнадо прошел в Мичигане

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное торнадо засняли на видео жители штата Мичиган. Высота вихря, сносившего все на своем пути, превысила 90 метров, а скорость ветра достигла 120 километров в час.

На кадрах запечатлено огромное серое облако, которое сносит все на своем пути. По данным местной метеорологической службы, торнадо прошел расстояние около мили (1,6 км) и длился две минуты.

Storms triggered #tornado warnings in parts of Michigan.

LOOK at this video from Marina Vanover.

Some structural damage was reported in the counties of Kalamazoo and Barry. #miwx pic.twitter.com/y97YzBYYpC