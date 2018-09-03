Мощный торнадо прошел в Мичигане

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное торнадо засняли на видео жители штата Мичиган. Высота вихря, сносившего все на своем пути, превысила 90 метров, а скорость ветра достигла 120 километров в час.
На кадрах запечатлено огромное серое облако, которое сносит все на своем пути. По данным местной метеорологической службы, торнадо прошел расстояние около мили (1,6 км) и длился две минуты.
Storms triggered #tornado warnings in parts of Michigan.— Anaridis Rodriguez (@Anaridis) 2 сентября 2018 г.
LOOK at this video from Marina Vanover.
Some structural damage was reported in the counties of Kalamazoo and Barry. #miwx pic.twitter.com/y97YzBYYpC
По официальным данным в результате стихии пострадавших нет, однако повреждения получили несколько домов, на один из которых упало дерево. У многих деревьев сломаны ветки.-0-
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