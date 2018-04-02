Мужчина скончался после забега с быками в Испании

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался мужчина, который получил ранения после забега с быками в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.
Забег с быками проходил 1 апреля в муниципалитете Аркос-де-ла-Фронтера (автономное сообщество Андалусия). Один из участников мероприятия получил два серьезных удара от быка. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. В больницу был доставлен еще один пострадавший, у него медики зафиксировали серьезные повреждения.
Забеги с быками (энсьерро) - давняя испанская традиция. Во время местных праздников быков выпускают на улицы, а люди убегают от них. Маршрут пробега огораживается деревянными барьерами из брусьев, на которые достаточно легко залезть.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4039 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9508 BYN
|1.947 BYN
|1.951 BYN
|RUB
|3.4043 BYN
|3.39 BYN
|3.405 BYN