На 75-м году скончался сооснователь бренда Benetton

В итальянском городе Тревизо на 75-м году жизни скончался Карло Бенеттон, сооснователь популярного по всему миру бренда Benetton, сообщают иностранные СМИ. Последние полгода он боролся с раком.

В 1965 году трое братьев и сестра по фамилии Бенеттон основали одноименный бренд одежды. Каждый из них отвечал за свою часть работ. Так, Карло до 2013 года занимался промышленными стратегиями и производством. Кроме этого, он занимал пост заместителя председателя правления компании, который он покинул в том же году.

Однако на моде деятельность Карло не заканчивалась. Всю свою жизнь он был увлечен сеьским хозяйством и даже возглавлял несколько крупных итальянских и зарубежных компаний из этой отрасли.