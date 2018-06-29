На Бали из-за активности вулкана Агунг закрыли аэропорт

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт на курортном острове Бали закрыли из-за активности вулкана Агунг, сообщают информагентства со ссылкой на власти Индонезии.

Уточняется, что отменено 450 рейсов. Улететь по расписанию не смогли 75 тыс. человек.

Вулкан Агунг начал дымить 28 июня, над ним на высоту свыше 2 км поднялся столб пепла и дыма.

Согласно прогнозу метеорологов утром 29 июня в окрестностях аэропорта ожидается выпадение вулканического пепла. Сообщается, что ветер может отнести пепел к Яве - одному из самых густонаселенных районов Индонезии.

В декабре 2017 года из-за активизации вулкана Агунг аэропорт на Бали не работал в течение трех суток. Извержение Агунга в 1963 году привело к гибели свыше 1 тыс. человек.-0-