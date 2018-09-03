3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах России хотят устанавливать динамические знаки, которые будут менять скоростной режим в зависимости от погоды и условий видимости. Об этом пишет российская газета "Известия".

Национальный стандарт (ГОСТ) "Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования", предусматривающий введение таких знаков, сейчас разрабатывает подведомственный институт Минтранса РФ. По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5-10 раз дороже обычных, но они позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

В нынешней редакции ПДД в России есть только дорожный знак "Скользкая дорога" и табличка "Влажное покрытие". Последняя указывает, что знак над ней (например, ограничения скорости) действует только во время дождя или после него, когда дорога еще не высохла.

В 2017 году был принят федеральный закон "Об организации дорожного движения", он вступит в силу в конце 2018-го. Документ предполагает использование интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - это, например, "умные" светофоры, управление потоками машин, в том числе их разделение на однородные группы в зависимости от скорости. Чтобы подготовиться к началу действия закона, и разрабатывается новый ГОСТ.

Уже сегодня интеллектуальная транспортная система действует в некоторых крупных городах России, в том числе в Москве. Электронные табло, например, информируют водителей о погодных условиях и авариях. На некоторых трассах стоят "умные" светофоры, которые автоматически меняют длительности фазы сигналов зеленого и красного в зависимости от пробок. В этом им помогают датчики, встроенные в дорожное полотно. Динамические знаки - тоже часть ИТС.-0-