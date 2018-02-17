На французском заводе прогремел взрыв: погибли два человека

В коммуне Дьеп, расположенной в департаменте Приморская Сена в северо-западной части Франции прогремел взрыв на производственном предприятии. По сообщениям информагенств, в результате инцидента погибли двое рабочих, один пострадал.

Сообщается, что на заводе занимались производством растительного масла и производных продуктов. После взрыва на заводе произошел пожар.