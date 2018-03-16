На грузинском горнолыжном курорте из-за повреждения канатной дороги травмированы 8 человек

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек сегодня получили травмы из-за поломки канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко.
После инцидента в больницу Гудаури были госпитализированы восемь пострадавших. Один из них был выписан после оказания необходимой медицинской помощи. В числе пострадавших - турист из Украины и беременная женщина из Швеции.
Как сообщили в МВД Грузии, по предварительной информации, инцидент произошел из-за "аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении". Некоторые из находившихся на сидениях туристы стали спрыгивать вниз, в результате чего они получили травмы. Отмечается, что сотрудники лыжной полиции МВД прибыли на место незамедлительно и вместе с представителями службы спасения оказали помощь пострадавшим. По факту ЧП начато расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4171 BYN
|2.413 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9624 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4133 BYN
|3.41 BYN
|3.422 BYN