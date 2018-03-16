На грузинском горнолыжном курорте из-за повреждения канатной дороги травмированы 8 человек

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек сегодня получили травмы из-за поломки канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко.

После инцидента в больницу Гудаури были госпитализированы восемь пострадавших. Один из них был выписан после оказания необходимой медицинской помощи. В числе пострадавших - турист из Украины и беременная женщина из Швеции.

Как сообщили в МВД Грузии, по предварительной информации, инцидент произошел из-за "аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении". Некоторые из находившихся на сидениях туристы стали спрыгивать вниз, в результате чего они получили травмы. Отмечается, что сотрудники лыжной полиции МВД прибыли на место незамедлительно и вместе с представителями службы спасения оказали помощь пострадавшим. По факту ЧП начато расследование.-0-