На юге Китая эвакуированы 12 тыс. человек из-за приближения тайфуна

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в связи с приближением 23-го по счету в этом году тайфуна Barijat, сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

По распоряжению местных властей 11 998 жителей, проживающих в низовьях и обветшавших зданиях, были эвакуированы.

Из соображений безопасности пассажирским судам предписано прекратить оказывать услуги в проливе Цюнчжоу, между провинциями Хайнань и Гуандун. Также приостановлена работа на 200 строительных площадках.

Предполагается, что тайфун Barijat выйдет на сушу в прибрежных районах Гуандуна уже сегодня. Ожидается, что на провинцию обрушатся сильные штормы.-0-