На китайскую провинцию Хайнань обрушился тайфун: закрыты школы, отменены рейсы

6 июня, Хайкоу /БЕЛТА - Синьхуа/. На китайскую провинцию Хайнань обрушился тайфун Eviniar ("Эвиньяр"), сообщили местные власти.
Из-за удара стихии 17 рейсов из аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу были отменены, закрыты школы и детские сады.
Утром 6 июня было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными волнами и ветром.
Это уже четвертый тайфун, обрушившийся на Китай в этому году. Из-за Eviniar было временно закрыто морское пассажирское сообщение через пролив Цюнчжоу, который разделяет остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун. В настоящее время сообщение налажено.
Eviniar пришел в Хайнань из провинции Гуандун, где ранее утром также было объявлено штормовое предупреждение.-0-
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