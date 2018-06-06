На китайскую провинцию Хайнань обрушился тайфун: закрыты школы, отменены рейсы

6 июня, Хайкоу /БЕЛТА - Синьхуа/. На китайскую провинцию Хайнань обрушился тайфун Eviniar ("Эвиньяр"), сообщили местные власти.

Из-за удара стихии 17 рейсов из аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу были отменены, закрыты школы и детские сады.

Утром 6 июня было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными волнами и ветром.

Это уже четвертый тайфун, обрушившийся на Китай в этому году. Из-за Eviniar было временно закрыто морское пассажирское сообщение через пролив Цюнчжоу, который разделяет остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун. В настоящее время сообщение налажено.

Eviniar пришел в Хайнань из провинции Гуандун, где ранее утром также было объявлено штормовое предупреждение.-0-