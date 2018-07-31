На острове Пасхи вводятся ограничения для туристов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чилийском острове Пасхи вводятся правила, ограничивающие продолжительность пребывания туристов и нерезидентов в регионе, сообщает Euronews.

В марте 2018 года Конгресс Чили постановил ограничить максимальный срок пребывания иностранцев на острове с 90 до 30 дней. С настоящего времени решение властей вступает в силу.

Планируется, что вскоре будет также установлено максимальное число приезжих, которым будет разрешено находиться на острове.

Согласно последним данным, численность населения острова Пасхи составляет более 7700 человек, что вдвое превышает показатели двадцатилетней давности. Это привело к тому, что за последние 10 лет удвоилось производство отходов. По словам местных властей, значительные неудобства доставляют иностранцы, "захватившие остров": они наносят ущерб уникальной культуре. Мэр подчеркнул, что даже 3000 туристов для острова - это слишком много.

Остров Пасхи, принадлежащий Республике Чили, расположен в юго-восточной части Тихого океана. Площадь острова, который на местном наречии называется Рапануи, составляет 163,6 кв. км. Административный центр Рапануи и его единственный город - Анга-Роа. Остров известен во всем мире благодаря моаи - каменным статуям из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила. В 1995 году Национальный парк острова Пасхи стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-