На пожаре в китайском отеле погибли 18 человек

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Харбин в известном отеле с термальными источниками в результате пожара погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.
Точных данных о количестве пострадавших нет.
Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению огня приняли участие 107 пожарных. Площадь возгорания - около 400 кв м.-0-
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