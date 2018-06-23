На предвыборном митинге в Зимбабве произошел взрыв

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предвыборном митинге в Зимбабве прогремел взрыв, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.
Взрыв произошел на стадионе в городе Булавайо, где президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проводил митинг в рамках своей предвыборной кампании. На стадионе были тысячи людей.
По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество неизвестно. Эммерсон Мнангагва не пострадал и был эвакуирован.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN