На предвыборном митинге в Зимбабве произошел взрыв

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предвыборном митинге в Зимбабве прогремел взрыв, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на стадионе в городе Булавайо, где президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проводил митинг в рамках своей предвыборной кампании. На стадионе были тысячи людей.

По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество неизвестно. Эммерсон Мнангагва не пострадал и был эвакуирован.-0-