На президента Гаити совершено покушение

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На президента Гаити Жовенеля Моиза совершено покушение, сообщает издание HaitiLibre.
Сегодня Жовенель Моиз принимал участие в церемонии празднования 212-й годовщины смерти национального героя Гаити Жан-Жака Дессалина. Во время возложения цветов к мемориалу началась стрельба. Сообщается, что президент Гаити серьезно не пострадал, он доставлен в безопасное место.
В то же время ранения получили двое или трое сотрудников Службы безопасности президента, один из них ранен в голову.-0-
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