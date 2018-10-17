На президента Гаити совершено покушение

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На президента Гаити Жовенеля Моиза совершено покушение, сообщает издание HaitiLibre.

Сегодня Жовенель Моиз принимал участие в церемонии празднования 212-й годовщины смерти национального героя Гаити Жан-Жака Дессалина. Во время возложения цветов к мемориалу началась стрельба. Сообщается, что президент Гаити серьезно не пострадал, он доставлен в безопасное место.

В то же время ранения получили двое или трое сотрудников Службы безопасности президента, один из них ранен в голову.-0-