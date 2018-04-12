На президентских выборах в Азербайджане за Алиева проголосовали 86% избирателей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На президентских выборах в Азербайджане за действующего главу государства Ильхама Алиева, по предварительным данным, проголосовали 86% избирателей, передают информационные агентства.

Всего на пост президента претендовали 8 кандидатов. Ильхам Алиев победил с большим отрывом. Лучший результат его соперников - 3,11%.

Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов сообщил журналистам, что голосование на президентских выборах состоялось на 5641 избирательном участке. В информационный центр ЦИК поступили данные о результатах голосования с более чем 92% участков.-0-