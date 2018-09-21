На ралли "Санкт-Петербург" автомобиль въехал в дерево

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли "Санкт-Петербург" стартовало вечером 21 сентября с Дворцовой площади города на Неве.

На скоростном участке в Курортном районе города машина одного из участников ралли врезалась в дерево, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, пилот спортивного экипажа не справился с управлением, на огромной скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. Пострадал и он, и девушка-штурман. Оба госпитализированы в одну из больниц Сестрорецка. Медики оценивают их состояние как тяжелое.-0-