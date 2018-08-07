7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Калифорнии бушует рекордный лесной пожар, передают информагентства.

Его площадь превысила 1148 кв. км, в результате чего пожар стал крупнейшим в современной истории штата. Огонь охватил значительную часть территории сразу в трех округах. Возгорание не удается локализовать уже больше недели. Тысячи людей покинули опасную зону, десятки домов сгорели дотла.

До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар "Томас" в округе Вентура, который зафиксирован в декабре прошлого года. Его максимальная площадь составила 1140 кв. км. Тогда жертвами стихии стали два человека, были уничтожены более 1 тыс. домов, нанесенный ущерб был оценен в $150 млн.

Всего в Калифорнии в настоящее время бушуют 17 лесных пожаров. Их распространению способствует сухая ветреная погода. Жертвами огня стали 6 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести. В ликвидации пожаров задействованы свыше 14 тыс. пожарных. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. -0-