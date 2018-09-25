На северо-востоке Китая обнаружены обломки военного корабля XIX века

25 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. На северо-востоке Китая обнаружены обломки судна, которые, как утверждают археологи, принадлежат военному кораблю "Цзинъюань", потопленному во время Китайско-японской войны (1894-1895 годы). Об этом сообщило Государственное управление по охране культурного наследия КНР.

Сотрудники Центра по охране подводного культурного наследия при вышеназванном управлении и археологических институтов провинции Ляонин после двухмесячных исследований обнаружили обломки военного корабля в акватории вблизи города Чжуанхэ.

Вместе с обломками корабля были найдены изделия из железа, стекла, фарфора, кожи и других материалов.

Покрытые тиной обломки главного корпуса корабля находятся на глубине 12 м. Определить принадлежность обломков археологам помогла бортовая доска с двумя иероглифами - "Цзин" и "Юань", указывающими на название судна.

Находка имеет большое значение для исследования современной истории Китая и истории развития китайских военно-морских сил, а также представляет ценные материалы для исследования мировой истории развития военных кораблей, отметил заместитель главы Государственного управления по охране культурного наследия Сун Синьчао.

В последние годы поиск исторических объектов времен Китайско-японской войны является важной задачей археологических раскопок Китая. Четыре года назад китайские археологи обнаружили обломки другого судна, которые, как было подтверждено год спустя, принадлежали военному кораблю "Чжиюань".-0-