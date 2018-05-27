На США надвигается ураган: три штата ввели чрезвычайное положение

В американских штатах Алабама, Флорида и Миссисипи из-за надвигающегося субтропического урагана "Альберто" объявлено чрезвычайное положение, сообщает ТАСС. По прогнозам, стихия настигнет берегов Флориды и Алабамы уже в понедельник, 28 мая.

Шторм сформировался в Карибском море и перемещался в направлении Мексиканского залива. Власти штатов отмечают, что ожидаются сильные ливни, наводнения, возможны торнадо. В связи с этим, чрезвычайные службы страны и отряды Национальной гвардии приведены в боевую готовность. Власти просят граждан без крайней необходимости не выходить на улицу.