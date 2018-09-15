На стрелявших холостыми патронами в Москве составлены протоколы о мелком хулиганстве

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция составила административные протоколы на семерых задержанных граждан, открывших накануне в Москве стрельбу холостыми патронами, сообщает ТАСС.

Все нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время идет выяснение обстоятельств инцидента.

Как сообщалось ранее, вечером 14 сентября правоохранители задержали семь человек, которые стреляли холостыми патронами из оружия на базе автомата Калашникова на Марксистской улице в Москве. В результате ЧП никто не пострадал.-0-