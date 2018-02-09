На Тайване число жертв землетрясения увеличилось до 12

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в китайской провинции Тайвань увеличилось до 12 человек, еще 278 пострадали, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 267 пострадавших. Пять человек по-прежнему не выходят на связь и числятся пропавшими без вести. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции.

Как сообщалось, землетрясение произошло около полуночи 6 февраля. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.

Сейсмическая активность в регионе продолжается. Сегодня на территории уезда произошла серия повторных толчков магнитудой до 4,6.-0-