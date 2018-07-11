На востоке Китая пропало судно, ведется поиск 9 человек

11 июля, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В прибрежной акватории Восточно-Китайского моря пропало судно, ведется поиск 9 человек, сообщила администрация города Нинбо восточной провинции Чжэцзян.

В среду ночью в местные правоохранительные органы поступила информация, что потеряна связь с судном. Всего на борту находились 11 человек, двое из них были спасены.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии уточняются.-0-