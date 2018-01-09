Начались переговоры между КНДР и Республикой Корея

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея начали сегодня первые с декабря 2015 года переговоры касательно путей улучшения отношений, сообщают информагентства.

Переговоры проходят на министерском уровне. В состав делегаций входят по пять человек от страны. Делегацию Республики Корея возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, КНДР - председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Стороны обсуждают практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна. В том числе речь идет о возможном участии спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Кроме того, обсуждение может быть сосредоточено на вопросах ослабления напряженности, в том числе возобновления обмена между родственниками, разобщенными из-за раскола страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации поручил создать условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Причем речь идет не только о нормализации отношений, но и о примирении и воссоединении корейского народа. Положительные результаты могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон, отметил он.-0-