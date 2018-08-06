Начальник управления МВД Узбекистана убит на рабочем месте

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана убит на рабочем месте, сообщают информагентства.
Главу управления МВД Узбекистана Дилшода Акрамова убили в рабочем кабинете. Тело подполковника было обнаружено поздно вечером 4 августа.
Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Узбекистана "умышленное убийство с особой жестокостью". -0-
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