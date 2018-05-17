Наличие природных ресурсов перестает быть преимуществом - Назарбаев

17 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время Астанинского экономического форума высказался о влиянии альтернативных источников энергии на развитие мировой экономики.

"Глобальный тренд - энергетическая революция, движение мира в сторону чистой энергетики. Всего за 30 лет количество энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, выросло в 13 раз. Стоимость солнечных панелей за последние 5 лет упала почти в 2 раза. Происходит бум электромобилей. Если автопарк заменить на электрокары, это позволило бы очистить воздух на Земле до уровня двухсотлетней давности, так говорят эксперты", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что на первый план в развитии экономики стран выходят именно цифровые технологии и возобновляемые источники энергии.

"Несмотря на сохранение мирового спроса на природные ресурсы (какое-то еще время), их наличие перестает быть преимуществом и источником сверхдоходов для стран, которые ими обладали. Мы видим, что фактически все крупные игроки энергетических рынков - корпорации и страны - занялись масштабными инвестициями в новую энергетику", - отметил президент.

"Казахстан также не стоит в стороне от этого процесса: успешно проведенная нами международная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" стала базой для системного развития зеленой экономики в стране. В целом к 2030 году доля альтернативной энергии в нашем энергобалансе будет доведена до 30%", - подчеркнул глава казахстанского государства.

Астанинский экономический форум проходит в столице Казахстана 17-19 мая.-0-