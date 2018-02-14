НАТО создаст центр киберопераций и новые командования

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО создаст центр киберопераций, сообщают информагентства со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи министров обороны стран - участниц НАТО.

Центр киберопераций появится при военной штаб-квартире в SHAPE (штабе верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе).

Йенс Столтенберг анонсировал и создание двух новых центров командования. Речь идет о командовании по Атлантике и вспомогательном командовании по логистике в Европе. Первое из них будет предназначено для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой.

Для создания новых структур потребуется дополнительное финансирование. Страны, где разместятся новые командования, пока не называются. Как ожидается, расположение и численность командований будет обсуждена в июне этого года. По данным СМИ, в числе предлагаемых площадок - Германия и США.-0-