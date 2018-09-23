Наводнение в Тунисе: есть погибшие

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек стали жертвами наводнения, вызванного ливнями в провинции Набель на северо-востоке Туниса. Об этом сообщила 23 сентября радиостанция Mosaique.fm.

По ее информации, жертвами наводнения стали две девушки 20 и 25 лет и трое мужчин 30, 50 и 68 лет. Наводнение стало причиной разрушений и повреждений автомобильных и пешеходных дорог, мостов. Под воду ушли десятки автомобилей и магазины на первых этажах зданий. На семи объектах, разрушенных водной стихией, ведутся ремонтные работы.

"Занятия в некоторых школьных учреждениях в затопленных районах Набеля будут приостановлены 24 сентября, - приводит Mosaique.fm слова главы региона Сальвы Хияри. - Решение о приостановке занятий касается только затопленных учебных заведений либо тех, к которым отсутствует доступ из-за закрытия автомобильных дорог". В район стихийного бедствия на вертолете 23 сентября прилетели премьер-министр Туниса Юсеф Шахед и глава МВД Хишем Фурати.-0-