Не менее 13 человек погибли в ДТП в Бразилии

По меньшей мере 13 человек погибли и около 40 пострадали в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в бразильском штате Минас-Жерайс. По сообщениям информационных агентств, на трассе, которую частично перекрыли, образовалась 20-километровая пробка.

Среди доставленных в госпитали пострадавших 11 находятся в тяжелом состоянии, еще один - в критическом. 27 человек получили легкие повреждения, неопасные для жизни и здоровья.

Участниками ДТП стали семь автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса, фургон и два прицепа.