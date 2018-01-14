Не менее 13 человек погибли в ДТП в Бразилии

По меньшей мере 13 человек погибли и около 40 пострадали в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в бразильском штате Минас-Жерайс. По сообщениям информационных агентств, на трассе, которую частично перекрыли, образовалась 20-километровая пробка.
Среди доставленных в госпитали пострадавших 11 находятся в тяжелом состоянии, еще один - в критическом. 27 человек получили легкие повреждения, неопасные для жизни и здоровья.
Участниками ДТП стали семь автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса, фургон и два прицепа.
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