Нефть марки Brent стоит больше 65 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 65 долларов за баррель, передают информагентства. На бирже ICE вечером за нее просили 65,22 доллара.

Ранее нефть Brent уже поднималась до 65 долларов. Это произошло 12 декабря (в первый раз с июня 2015 года). Затем она снова пошла на снижение.

Brent является эталонной маркой нефти и добывается в Северном море. WTI добывается в США.

Напомним, в конце ноября страны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи "черного золота" еще на девять месяцев - до конца 2018 года. Договоренность поддержали и многие внекартельные страны.