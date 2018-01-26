Неизвестные устроили стрельбу в центре Амстердама

По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в центре столицы Нидерландов, передают информагентства. Это подтвердили в полиции города.

Правоохранители приступили к расследованию инцидента. Пока никто не задержан, ничего также не сообщается о мотивах стрелявших.

Вероятнее всего речь идет о разборках преступников или хулиганских действиях.