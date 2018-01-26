Неизвестные устроили стрельбу в центре Амстердама

По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в центре столицы Нидерландов, передают информагентства. Это подтвердили в полиции города.
Правоохранители приступили к расследованию инцидента. Пока никто не задержан, ничего также не сообщается о мотивах стрелявших.
Вероятнее всего речь идет о разборках преступников или хулиганских действиях.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN