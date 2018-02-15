Нелепую попытку ограбления обнародовала полиция Шанхая - видео

Камера видеонаблюдения, установленная возле одного из шанхайских магазинов, запечатлела попытку ограбления, едва не закончившуюся трагедией. Дело в том, что один из нападавших запустил тяжелым предметом в другого, вместо того, чтобы разбить стекло.

Один из воришек попытался разбить витрину камнем или кирпичом, но вместо этого попал по сообщнику, в результате чего тот потерял сознание. Первый подхватил его и утащил в сторону.

Шанхайская полиция с сожалением констатировала, что если бы все воры обладали реакцией и координацией данных налетчиков, сверхурочной работы у них было бы куда меньше.