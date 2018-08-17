Немецкая мина времен Второй мировой войны попала в сети французских рыболовов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая мина времен Второй мировой войны весом почти в 1 т попала в сети французского рыболовецкого судна Le Retour в проливе Ла-Манш в 4 км от северо-западного берега Франции, сообщают РИА-Новости со ссылкой на морскую префектуру региона.
Снаряд содержит порядка 860 кг взрывчатого вещества. Несмотря на возраст, она все еще представляет опасность: любое ее неосторожное движение может стать причиной взрыва.
В префектуре сообщили, что сразу после получения информации о попадании мины в сети экипаж судна был эвакуирован. На борт прибыли саперы. Из-за высокой взрывоопасности мину снова погрузили в море, она будет разминирована на следующей неделе.-0-
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