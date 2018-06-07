Необходимо выработать единые правила поведения экономического взаимодействия - Путин

7 июня, Минcк /Корр. БЕЛТА/. В мире приходит осознание того, что необходимо выработать единые правила поведения, чтобы обеспечить эффективное развитие экономики. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии", сообщает ТАСС.

"Важно, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать приемлемые для всех правила поведения, которые позволят мировой экономике эффективно развиваться", - сказал Владимир Путин.

Президент России также заявил, что пошлины США на сталь и алюминий по сути являются санкциями для ЕС, Мексики и Канады. "Видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется - вот такая вот контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Но сейчас мы видим, что это происходит. Введение заградительных пошлин на сталь, на алюминий не только для Европы, но и для Канады, для Мексики - по сути это и есть санкции, только по-другому сформулированные", - заявил Владимир Путин.-0-