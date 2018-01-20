Новейший корабль ВМС США застрял в канадских льдах

Боевой корабль ВМС США USS Little Rock во время первого же похода не смог вернуться в порт приписки во Флориде. Это произошло из-за того, что он застрял в канадских льдах, сформированных рекордными заморозками, передают информационные агентства.

Судно вышло из Баффало 20 декабря, затем сделало остановку в Монреале, а после этого направилось в Галифакс. Однако по пути вмерзло в лед. В порту Монреаля не оказалось буксиров для освобождения корабля.

Корабль Little Rock принадлежит к классу Freedom и предназначен для патрулирования прибрежных вод. Экипаж судна составляет 50 человек, который увеличивается до 75 в ходе выполнения боевой задачи. Оно предназначено для поражения мин, уничтожения тихоходных подлодок и надводных кораблей.